/684673/التموين-يزف-بشري-سارة-للمواطنين-بخصوص-شهر-رمضان

قال متي بشاي رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن هناك بعض السلع الذي قامت الدولة بإيقاف تصديرها مثل القمح والأرز والفول حتي يكون هناك وفرة في هذه المنتجات بالأسواق المصرية.

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وأضاف بشاي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن سياسة الدولة منذ بداية جائحة كورونا أنها قامت بمنع تصدير أي سلع غذائية هامة من أجل توفيرها داخل الأسواق للمواطنين حتي لا يعانوا من نقصها.

الدولة قامت بمنع تصدير أي سلع غذائية هامة

وتابع رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية أن مع بأقتراب دخولنا على بداية شهر رمضان المبارك فأن الدولة تحاول بكافة طاقتها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وبأسعار تكون في متناول الجميع، مشيرا إلى أن معارض أهلا رمضان هي معارض بها كافة المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر المبارك والقائمين على هذه المعارض بذلوا مجهودا جبار من أجل ذلك.

وأوضح متي بشاي أن السلع التمونينة والغذائية تكون متوفيرة بسعر مناسب للتجار لعرضها في معارض أهلا رمضان وبأرخص من السعر المعلن في ضوء زيادة الأسعار التي تشهدها الدولة المصرية والعالم بأكمله، مضيفا أنه تم ضبط عدد كبير من التجار قاموا برفع أسعار السلع بدون وجه حق أو مبرر من أجل القيام بذلك.

وأشار إلى أن معارض أهلا رمضان تقوم بعرض السلع الغذائية والتموينية بتخفيض من 20 إلى 25%، موضحا أن معرض أهلا رمضان متواجد بجميع المحافظات وبه كافة السلع وليس به نقص في أي شيئ يحتاجه المواطنين.