/684672/جهود-متواصلة-لوزارة-الداخلية-لحماية-البيئة-وضبط-جرائم-غش-مستلزمات-الانتاج-الزراعى-والداجنى-والحيوانىفيديو

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة وضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط تلك المخالفات.

دوت الخليج وأسفرت الحملات عن ضبط 7قضايا بالمنوفية والبحيرة مضبوطات بلغت 64.15طن أعلاف حيوانية ومبيدات زراعية بدون ترخيص، كما تم ضبط مصنع ومخزنين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بداخلهم 960676 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر. الإدارة وجهت حملة مكبرة لاستهداف المصانع والمخازن غير المرخصة بالشرقية نجحت فى ضبط 3مصانع، ومخزن بدون ترخيص بالشرقية لإنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة ، مع ضبط 100طن مواد خام ومنتج نهائى لزيوت سيارات متهالكة منسوبة لشركات وهمية، و40طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وأيضا 5طن مواد غذائية مجهولة المصدر و3طن منظفات صناعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. جهود متواصلة لوزارة الداخلية لحماية البيئة وضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعى والداجنى والحيوانى أيضا ضبط 3مصانع ومخزن بدون ترخيص بالبحيرة والإسماعيلية بمضبوطات بلغت 288.8طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر ومقلدة و27.5طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق، و65طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسماك مغشوشة ومقلدة و11طن مخلفات بلاستيك مغشوشة ومقلدة . أيضا ضبط 5مصانع بدون ترخيص بالقليوبية بداخلهم 375.5طن مخللات وحاصلات زراعية مجهولة المصدر و77.5طن و5670عبوة منظفات صناعية ومطهرات مغشوشة ومقلده، وضبط مصنعين و4مخازن بدون ترخيص ببورسعيد بداخلهم 6طن لحوم و10.250طن ملح طعام وأسماك و50طن أعلاف حيوانية وداجنة جمعيها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط مخزن غير مرخص بالشرقية لتجميع وإعادة تدوير النفايا الطبية الخطرة وبداخله 10طن نفايات طبية خطرة محظور حيازتها أو التعامل معها بدون ترخيص، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط 59قضية تلوث نهر النيل بالدقهلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهود متواصلة لوزارة الداخلية لحماية البيئة وضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعى والداجنى والحيوانى«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.