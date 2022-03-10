دوت الخليج يرصد "فتاوى" لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل

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تحيا مصر يرصد فتاوى وتصريحات رضوى الشربيني المثيرة للجدل

تصريحات رضوى الشربيني

أصبحت رضوى الشربيني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية بسبب ندوتها الأخيرة حيث تم اتهامها باهانة نساء المغرب والاستهانة بذكائهن.

ومن ضمن التصريحات المثيرة للجدل لها ببرنامجها هي وبس الذي تقدمه عبر شاشة قناة cbc سفرة الفضائية، حيث قالت: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، و اطلب من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن انتي أحسن عند ربنا".

فتاوى رضوى الشربيني

وبسبب هذه التصريحات، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل معها، وقالت في تصريحات أخرى: "انصح اى واحدة يحصلها في مشكلة مع خطيبها السابق أو حبيبها، بأن تقوم بعمل بلوك له لأنه يتسبب لها في الكثير من المشاكل، وأنتقطع كل وسائل الاتصال معه، حتى لا يكلمها مرة أخرى".

وكانت قد نصحت رضوى الشربيني الفتيات بإحدى حلقاتها عن الفوائد التي تحصل عليها الفتاة غير المرتبطة وقالت: "مفيش نكد.. صاحبةقرارك.. مفيش مقارنات.. مفيش ضغط نفسي.. أكثر وقت بتحبي نفسك فيه.. بيكون عندك طموح وأهداف.. أكثر وقت بتحبي فيه أهلكوأصحابك.. أكثر وقت تقدري تعملي فيه فلوس".

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أزمات رضوى الشربيني

وأشارت أيضًا في إحدى حلقاتها رسالة للنساء: " ألا تقبل بحياة زوجية غير سعيدة، وقامت بحكاية تجربتها الشخصية مع الطلاق، وماتعرضت له، أثناء تعليقها على شكاوى بعض السيدات أو تجاربهن.

لينقسم الكثيرون بين أنها تدعم الفتيات في أي موقف صعب يمرون بهبعد الطلاق، وما بين أنها تشجعهم على الطلاق والانفصال، وتهدم البيوت".

يشار أن تواجد رضوى الشربيني في المغرب في اليوم العالمي للمرأة جاء بمثابة إهانة في حق المرأة المغربية وذلك بحسب تعليقات الجمهور والسيدات وتقارير بوسائل الإعلام المغربية حيث اتهموها بالإهانة في حق جميع النساء اللذين يناضلون بشكل يومي للحصول على حقوقهن.