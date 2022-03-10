/684670/محمد-حاتم-الضحية-أم-الجاني-حلقات-جديدة-من-مسلسل-منورة-بأهلها

يستمر الفنان محمد حاتم بشخصة مهاب في مسلسل منورة بأهلها يفاجئ الجمهور خلال تتابع أحداث المسلسل، وتنكشف أسرار جديدة عن الشخصية خلال الحلقات الجديدة التي تم عرضها على منصة شاهد VIP من مسلسل منورة بأهلها.

دوت الخليج يكشف المزيد من تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد VIP

علاقة محمد حاتم بغادة عادل في مسلسل منورة بأهلها

تكشف الحلقات الجديدة من مسلسل منورة بأهلها علاقة محمد حاتم بغادة عادل، حيث أن مهب الذي يقدمه حاتم، تعرف على الممثلة علياء فوزي التي تلعب دورها غادة عادل، من خلال إنقاذها من الغرق، ونتفاجئ بأنهما تزوجا ولديها طفل، وقد لجأت علياء إلى والدة مهاب في تربية الطفل، وتحكي لها عن ما يفعله مهاب وتغيره الجزري بعد إنتقاله للعيش في القاهرة.

ماذا بين مهاب والراهبة ماري؟

أستطاع مهاب أن يستدرج ماري التي تقدمها ناهد السباعي، ويوقعها في حبه موهبته الخاصة في معرفة مستقبل لك من يصوره بكمرته الخاصة، ونكتف أنه اختفى بعد إنجابه لطفل منها، خلال محاولاته الفاشلة في إبعاد كل من عادل الشهاوي الذي يقدمه باسم سمرة، وسلوى شاهين التي تجسدها ليلى علوي، في إستخدام ابنه في جرائمهما، وترك ماري دون أن يخبرها بحقيقة مشاعره تجاهها وهل يحبها أم لا.

مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد VIP الرقمية

حصد مسلسل منورة بأهلها أعلى نسب مشاهدة حالية على منصة شاهد VIP، وهو من إخراج يسري نصر الله، وتأليف محمد أمين راضي، ويتشارك الفنان محمد حاتم بطولة مسلسل منورة بأهلها مع كل من غادة عادل، باسم سمرة، ليلى علوي، ناهد السباعي، أحمد السعدني وعباس أبو الحسن، مع ظهور مميز للفنانة سلوى عثمان التي تقدم دور والدة مهاب، وتدور أحداث حلقات المسلسل الـ10 في عام 2008.

محمد حاتم في مسلسل أبو العروسة 3

يشارك الفنان محمد حاتم في مسلسل أبو العروسة بأجزاءه الثلاثة بدور "شريف"، ويُعرض هذه الأيام أبو العروسة 3 على قناة dmc و dmcدراما، إلى جانب عرضه قبلها بوم على منصة watchit الرقمية، ويشارك محمد حاتم في البطولة مع كل من سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، نرمين الفقي وكارولين عزمي وغيرهم من النجوم الكبار، من تأليف وإخراج هاني كمال.