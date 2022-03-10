/684669/كايزر-تشيفز-يكرم-بعثة-النادي-الأهلي-بجنوب-إفريقيا-قبل-مواجهة-صن-داونز

حرص مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على تكريم بعثة النادي الأهلي في جوهانسبرج، وإهدائها قميص النادي الجنوب إفريقي، وذلك على هامش استضافة مران الفريق قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام كايزر جونيا، المدير الرياضي، وبوبي كايزر مدير الكرة، وكميسو كايزر مديرة الحقوق الرقمية والإعلام، وجيسكا كايزر مديرة التسويق بالنادي الجنوب إفريقي، بإهداء قميص وعلم كايزر تشيفز إلى الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، في حضور طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة، فيما قام الدكتور محمد شوقي بإهداء قميص الأهلي لمسئولي كايزر تشيفز.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستعد الفريق لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وصن داونز في السبت المقبل، في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج عاصمة جنوب إفريقيا.

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول للأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز بجوهانسبرج.

وتابع السفير المران للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.