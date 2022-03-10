انتظام ثنائي الأهلي في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة صن داونز

/684668/انتظام-ثنائي-الأهلي-في-التدريبات-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-صن-داونز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع الثنائي لفحص طبي قبل المران للتأكد منه جاهزيتهما، بعد أن كان الشحات قد اشتكى من آلام بسيطة في عضلة السمانة، فيما كان حمدي فتحي قد اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بيراميدز بالدوري.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويستعد الفريق لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البطولة.

حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول للأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز بجوهانسبرج.

وتابع السفير المران للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وصن داونز في السبت المقبل، في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج عاصمة جنوب إفريقيا.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.