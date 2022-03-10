/684666/نقيب-الفلاحين-يناشد-المواطنين-بأمر-ضروري

قال الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الاعلاف ارتفع أسعارها بطريقة غير مبررة، مشيرا إلى أن الاعلاف كانت متواجدة من قبل حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

وناشد ابو صدام خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، المواطنين أنهم لا يشترون سلع فوق حاجاتهم لأن السلع سوف ينخفض أسعارها في شهر رمضان المبارك وعلي الجميع عدم تخزين السلع الغذائية فوق الحاجة.

السلع سوف تنخفض أسعارها في شهر رمضان المبارك

وتابع نقيب الفلاحين أن من السلع التي كانت الزيادة في سعرها مقبول هي سلعة البرتقال بسبب أنتهاء الموسم الخاص به وذلك يحدث كل عام وليس بجديد عنه، مضيفا أن كذلك الطماطم ارتفع سعرها أيضا ولكن زيادة ليست بكثيرة كما حدث في باقي السلع.

وأستنكر الحاج حسين ابو صدام غلاء أسعار كرتونة البيض، قائلا "ليه سعر كرتونة البيض يغلي بالشكل المبالغ فيه دا .. أحنا أصلا عندنا اكتفاء ذاتي منه يعني مش بنستورده ودا جشع تجار".

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من الأرز لماذا يحدث به زيادة في الأسعار، موضحا أن زيادة أسعار اللحوم من الطبيعي لاننا دولة نقوم بإستيراد جزء كبير من حاجاتنا البروتينيه من الخارج.