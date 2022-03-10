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/684665/بأداء-متميز-فريق-بوكا-جونيور-يحصد-المركز-الثالث-بدروي-إعلام-القاهرة
قامت كلية الإعلام جامعة القاهرة بعقد مسابقة لكرة القدم تحت اسم «دوري إعلام» الذي انعقد من 2 إلى 10 من مارس الجاري.
دوت الخليج
شهدت بطولة «دوري إعلام» مشاركة 22 فريق من مختلف "الدفع" الفئة العمريه، من يخسر منهم يخرج ، ومن يحقق الفوز يصعد للمستوي المتقدم. فيما يتكون كل فريق من 7 أفراد، ومنهم لاعبين في الإحتياطي.
فريق بوكا جونيور يحصد المركز الثالث بدروي إعلام القاهرة
وحصد فريق «بوكا جونيور» على المركز الثالث والتتويج بالميدالية "البرونزية"، حيث يتكون من مجموعة من طلاب كلية الإعلام في المستوى الثاني، وجاءت أسماءهم كالآتي: سمير محمد - محمد حربي- محمد خالد- محمد خالد عراقي- محمود مهدي - محمد حربي -احمد حسن- محمد اشرف
لاعب البطولة
وقدم اللاعب سمير محمد لاعب فريق بوكا جونيور أداء مميز، الأمر الذي أهله للحصول على جائزة أفضل للاعب في البطولة.
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