/684664/وفاء-سالم-عن-سبب-غيابها-فنيا-اتولدت-ممثلة-بس-مش-ديما-هيبقى-عليا-الطلب

ظهرت الفنانة القديرة وفاء سالم، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، لتحل ضيفة على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، لتتحدث عن سبب غيابها فنيا وعن الشائعات حول اعتزالها فنيا.

دوت الخليج يرصد تصريحات وفاء سالم بشأن غيابها عن الساحة الفنية

وقالت وفاء سالم خلال البرنامج: «مش ذنبي الحقيقة، أنا طول عمري حابة أكون ممثلة واتولدت إني أكون ممثلة، بس مش ديما بيبقى عليا الطلب، وربنا رزقني بحب الناس اللي بيدفعوني طول الوقت إني مكسلش واختار اللي ميزعلهمش مني».

وتابعت وفاء سالم حديثها: «في دور بيصنع فنان، وفي فنان بيصنع شخصية، والفترة اللي فاتت عايزين يملوا شخصية معينة بحد ليه ثقل فني وانا بطلت أعمل كدة».

وفاء سالم ترد على شائعات الجمهور بشأن اعتزالها

وتابعت وفاء سالم معلقة على شائعة اعتزالها: ««من حق أي حد يقول أي حاجة لانه معندوش معلومات عن الفنان، وانا بعيش بالناس وكلامهم، وبعمل ديما إني أكون جديرة بالاداور اللي بعملها».

وفاء سالم تعود للساحة بعد وفاة جالا فهمي

وكانت قد عادت وفاء سالم للساحة الفنية بعدما رسالة غامضة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف فيها تفاصيل وفاة الراحلة جالا فهمي، إذ كتبت: «القتل بلا رحمه امعنو في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت .. حيروحو من ربنا فين .. انه العدل .. انها الآن في سلام .. هل هم في سلام ..لم يرحموا روحها الطيبه .. لكن الرحمه هي الله».

معلومات حول الفنانة وفاء سالم

الجدير بالذكر أن وفاء سالم ممثلة مصرية ولدت لأب يعمل محاميا، درست بكلية الآداب وقد أكتشفها المخرج المصري عاطف سالم، وعملت في الأعمال سواء في سوريا أو مصر في التلفاز والسينما، وكانت في بدايتها تأخذ أدوار كبيرة إلا أن كثرة توقفها عن التمثيل أثر على حجم أدوارها.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل القاتل الذي أحبني، بجانب الفنان هاني رمزي، سهير رمزي، والعديد من الفنانين، بالإضافة إلى مسلسل الأخ الكبير مع الفنانين محمد رجب، هبة مجدي، محمد عز، من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.