/684662/أبو-جبل-سنتخطى-دور-المجموعات-وأزمة-القيد-مش-هتأثر-في-الزمالك

أكد محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أهمية مباراة الوداد المغربي المقرر لها غدا الجمعة، على تركيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف حارس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم أن كل مرحلة لها متطلبات خاصة أن الفريق لديه قوام جيد، ويركز على تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة بداية من مباراة الغد أمام الوداد.

موقف الزمالك بالمجموعة الرابعة بإفريقيا

وعلق أبوجبل على موقف الزمالك في المجموعة قائلا: “لدينا ثقة في أنفسنا من أجل تجاوز هذا الموقف، وسنخوض كل المباريات بهدف واحد هو الفوز”.

وأشار حارس الزمالك إلى أن أزمة القيد لم تؤثر على فريق الكرة خاصة أن اللاعبين هم من يصنعون الفارق ومن يتحملون المسئولية في الفترة المقبلة.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

الزمالك والوداد المغربي

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .