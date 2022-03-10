مسحة طبية لبعثة الأهلي بجنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز

/684661/مسحة-طبية-لبعثة-الأهلي-بجنوب-إفريقيا-استعدادا-لمواجهة-صن-داونز

أجرت بعثة النادي الأهلي بجنوب إفريقيا مسحة طبية في الخامسة والنصف مساء اليوم، استعدادًا للقاء صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مسحة النادي الأهلي استعداداً لمواجهة بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز، في إياب دور المجموعات بالجولة الرابعة، بالعاصمة جوهانسبورج.

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وصن داونز في السبت المقبل، في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج عاصمة جنوب إفريقيا.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الأمس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.

غيابات الأهلي عن مواجهة صن داونز

محمد هاني يشتكى من آلام في العضلة الضامة

حمدي فتحي يعاني من ثقل في العضلة الخلفية

حسين الشحات يعاني من آلام في عضلة السمانة

فيما يواص الغياب اللاعبين الأساسيين، لتعرضهم للاصابات القوية وهم بدر بانون، أكرم توفيق.