فيريرا: مش شرط الزمالك يفوز على الوداد بثلاثية.. والكاف لازم يتطور

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كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على صعوبة مباراة الوداد المغربي المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الوداد:” توليت المسئولية منذ 3 أيام، وفاز الوداد في لقاء الذهاب بثلاثية، وليس معنى ذلك أن الزمالك مطالب بالفوز بثلاثية، حيث نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء”.

لاعبي الزمالك عن مواجهة الوداد بالقاهرة

وأضاف فيريرا أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على الثلاث نقاط، موضحا أنه لا يستطيع إجراء مقارنة بين الجيل الحالي والجيل الذي تولى تدريبه في فترة ولايته الأولى.

وأشار فيريرا: ” سأقوم بمثل ما فعلته في فترة تواجدي الأولى، وسيكون عملي هو ما قمت به وقتها، ولكن ستكون هناك متطلبات من كل لاعب”.

مطالب فيريرا من الكاف

وأوضح فيريرا أنه يجب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه يعطي فرصة أكبر لتحقيق العدالة، والبطولة مهمة “للفيفا”، والعالم.

وتابع فيريرا بأن هناك ملاعب لا يتم فيها تطبيق تقنية الفيديو، لكن يجب أن يتم العمل على تطوير هذا الأمر، موضحا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة شهدت مستويات جيدة من عدد كبير من اللاعبين وليس محمد صلاح فقط.

واختتم:” يجب أن يكون هناك موقف من “كاف” بتطوير كرة القدم، واللاعب الذي يلعب في البطولات الأفريقية لا بد أن تكون لديه دوافع كبيرة، لأن هذا ما يفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.