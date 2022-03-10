فريق الهلال الأحمر المصرى يصل رومانيا للمشاركة بالإغاثة على حدود أوكرانيا

استقبل السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية فى بوخارست، كلا من د. محمود ثروت - مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس مصطفى رفعت - مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية، وذلك فور وصولهما إلي بوخارست صباح الخميس بناء علي تعليمات نيڤين القباچ - وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك للمشاركة في الجهود الإنسانية علي الحدود الرومانية.

وقد استهل فريق الهلال الأحمر المصري – بحسب بيان سفارة مصر لدى رومانيا - مهمته في بوخارست بعقد اجتماع مع السفير مؤيد الضلعي، وذلك بحضور القنصل نادر شبل للتعرف علي التطورات الميدانية الخاصة بتدفقات اللاجئين علي الحدود الرومانية الأوكرانية، وجهود الإغاثة التي يتم تقديمها هناك.

وفي إطار الاستعداد للتوجه إلي نقطة الحدود SIRET شمال رومانيا للمساهمة في الجهود الإغاثية هناك، قام الفريق المصري بزيارة مقر الصليب الأحمر الروماني ببوخارست، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.

ومن جانبها، قامت السفارة المصرية في بوخارست بتنسيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية المعنية في بوخارست وعند نقطة الحدود SIRET لتيسير مهمتهم.

وتستمر مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع، وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية علي الحدود، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الرومانية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، إلي جانب تقديم الدعم الطبي والنفسي للاجئين القادمين من أوكرانيا إلي رومانيا.