توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مصر وطاجيكستان.. صور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر، مشيداً بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، ومؤكداً اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

ووجه الرئيس الطاجيكى الدعوة للرئيس السيسى للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به الرئيس، على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علي "فيس بوك"، صور مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، والتي شملت مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم "كاتلون" بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.