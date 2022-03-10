رئيس جمهورية طاجيكستان يؤكد اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه بالرئيس السيسي

رحمان : إمكانية إقامة شراكات في عدد من المجالات المختلفة بين البلدين

ألقى الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري- الطاجيكي، الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين.

وقال رئيس جمهورية طاجيكستان إنه يعتز بعلاقة الأخوة التي تربطه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي قاد مصر نحو الاستقرار، وخلق مناخ ملائم للاستثمار.

وأعرب عن شكره وتقديره لمنظمي المنتدى، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة في تطوير وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وطاجيكستان.

وثمن الرئيس إمام علي رحمان الجودة العالية التي يتمتع بها القطن المصري، كما أكد على إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في صناعة الأدوية وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج عسل النحل وتصدير الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية ، وكذلك مياه الشرب عالية الجودة.

وأضاف: على مدار العصور، كانت التجارة والاقتصاد ساحة عمل يمكن للبلدان الصديقة أن تقيم عليها أسسا متينة لبناء وتعزيز علاقاتها في مختلف مجالات الحياة، مؤكدا أن المتابعة المستمرة لهذا المسار ستجعل من الممكن الجمع بين المصالح المشتركة، وتهيئة الظروف للتعاون بين الدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المشتركة والحياة الكريمة للشعوب.

واستعرض رئيس جمهورية طاجيكستان فرص الاستثمار المتاحة في بلاده، لافتا إلى أنه على مدار الفترات الماضية شهدت تطوير الصناعات الاستراتيجية وقطاعاتها ذات الأولوية، خاصة الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والاتصالات، والتمويل والبنوك والسياحة.

وأضاف في هذا السياق : في الوقت الراهن ، يتم تنفيذ أكثر من 90 مشروعا استثماريا بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي في البلاد، موضحا أن طاجيكستان أقامت علاقات تعاون مثمر مع جميع المؤسسات المالية الدولية، كما أن لها علاقات اقتصادية مع 110 دول.

وتطرق الرئيس إمام علي رحمان إلى قيام الحكومة الطاجيكية بتنفيذ إجراءات الإصلاح لحماية المستثمرين إلى جانب عدد من البرامج الاقتصادية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجيكستان للفترة حتى عام 2030 .

وتابع: نولي اهتماما خاصا لتنفيذ المشاريع المفيدة في مجالات الطاقة المائية والاتصالات والنقل والزراعة والاتصالات وبناء البنية التحتية السياحية، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج القطاعية التي سهلت التوسع في المعالجة الأولية للمواد الخام الصناعية والمنتجات الزراعية.

وأضاف: حكومة طاجيكستان مستعدة لدعم المقترحات المدروسة من المستثمرين لإقامة تعاون في هذه المجالات.

واختتم رئيس جمهورية طاجيكستان كلمته بالقول: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو رجال الأعمال المصريين لزيارة طاجيكستان من أجل إقامة تعاون وثيق من أجل إقامة مشاريع مشتركة بين طاجيكستان ومصر في مختلف المجالات.

كما أعرب السيد/ سعدي قادير زادة، رئيس لجنة الدولة للاستثمار الطاجيكي وإدارة أملاك الدولة عن تقديره الكبير لتنظيم منتدى الأعمال المصري – الطاجيكي الذي يستهدف مزيدا من التعاون وإقامة الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأثني زادة على جهود الحكومة المصرية في توفير مناخ داعم للاستثمار في مختلف المجالات، في إطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر هي بوابة المستثمرين للدخول للسوق الإفريقي الضخم.