التضامن: معاش استثنائى لأسر ضحايا الحادث الإرهابى فى ليبيا عام 2015

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى المدير التنفيذى لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نيفين القباج، أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى قامت بصرف معاش استثنائى لأسر ضحايا الحادث الإرهابى الذى تعرض له بعض المواطنين المصريين العاملين بدولة ليبيا، الذى وقع فى فبراير 2015 وعددهم 21 مواطنًا مصريا من العمالة المصرية فى دولة ليبيا.





وأضافت القباج فى بيان، اليوم الخميس، أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2015 تم صرف معاش استثنائى قدره 1500 جنيه شهريًا للمستحقين عن الشهداء والضحايا، ومن بينهم أسرة الشهيد لوقا نجاة أنيس، وقد تطور هذا المعاش بزيادته السنوية، حيث بلغ الآن 3555 جنيهًا شهريًا موزعة بالتساوى على أرملة الشهيد لوقا نجاة أنيس وابنته ووالديه، بالإضافة إلى صرف المساعدة المقررة والبالغ قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد. وأوضحت وزيرة التضامن أن عدم إضافة حالة الشهيد فى السابق إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2020 بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين فى تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، إنما يعود إلى عدم استيفاء المستندات المطلوبة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى باستكمال أوراق الشهيد لوقا نجاة أنيس التى لم تكن متوفرة من قبل أسرته وهى "شهادة وفاة - إعلام وراثة"، وقد تم إضافة حالة الشهيد إلى مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

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