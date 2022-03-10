الكهرباء: برامج تدريبية لـ8481 متدربا إفريقيا من خلال قطاع الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج عدد 64 متدربا من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتى، بوروندى، الصومال، أوغندا فى خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "إدارة الطاقة"، "الإدارة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء"، "تشغيل وصيانة محطات كهرباء الديزل"، "تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية"، "تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة".





وتعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقى حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركزا تدريبيا فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وألقى الدكتور شاكر أثناء الاحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد أن مصر تعتز بجذورها الإفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التى تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصرى يمتلك خبرات كبيرة فى جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء فى الدول الإفريقية، معربا عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية فى بناء القدرات البشرية حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8481 متدربا إفريقيا وإيفاد حوالى 39 خبيرا مصريا من القطاع لعدد من الدول الإفريقية (السودان، رواندا، تنزانيا، بوروندى، الصومال، إريتريا، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء سيستمر فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

واثناء الاحتفالية أعرب السادة المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعبا وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الافريقية كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبى وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية فى مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالأماكن الأثارية فى كل من القاهرة والإسكندرية وأسوان وشعورهم بالطمأنينة فى بلدهم الثانى مصر مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

يذكر أن الدورات التدريبية التى قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد 8481 متدربا افريقيا تضمنت عددا من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كافة نفقات التدريب والإقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية بلغت حوالى 164 برنامجا تدريبيا و4 ورش عمل لتدريب 2501 متدرب (من 26 دولة إفريقية) فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.