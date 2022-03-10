وزير الكهرباء يبحث مع نائب رئيس «ميرسك» التعاون المشترك  

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مورتن بو كريستيانسن نائب رئيس ومسؤول نزع الكربون شركة "إيه بى مولر ميرسك"، وذلك لبحث سبل تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.





وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأشار إلى أن نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

وأضاف أن فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة، والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 تنتهى خلال العام الحالى حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروعاته وطبقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأشاد مورتن بو كريستيانسن نائب رئيس ومسؤول نزع الكربون شركة "إيه بى مولر ميرسك"، بمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة خصوصًا فى مشروعات طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب.

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة مؤكداً على استعداد القطاع لتقديم المعلومات الفنية التى تساعد على سرعة تنفيذ خطوات المشروع، وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.