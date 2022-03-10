/684663/هبة-مجدي-بعمل-دور-شريرة-في-المداح-2-وهينجح-أكثر-من-الجزء-الاول

كشفت الفنانة هبة مجدي، عم تفاصيل شخصيتها في مسلسل «المداح 2»، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، على شاشة mbc مصر، مؤكدة أنه مغامرة صعبة عليها خاصة وأنها لم تستمر في الجزء الاول.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية هبة مجدي في مسلسل المداح 2 رمضان 2022

وقالت هبة مجدي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز : «يارب يبقى مفاجأة زي مانا حسيت وقريت في الورق، وشيفاه في التمثيل، وان شاءالله هيبقى احلى من الجزء الاول، لانه مختلف تماما عنه».

تفاصيل شخصية هبة مجدي في مسلسل المداح 2

وتابعت هبة مجدي كاشفة عن تفاصيل شخصيتها: «بانرات المسلسل مغرقة الشوراع، وكلهم شاكين في نظرتي، وأنا شريرة في العمل، وفي أسباب كتيرة هي اللي مخلية الشخصية كدة، والناس مش هتعرف ليه هي عاملة كدة غير في آخر المسلسل».

هبة مجدي في مسلسل المداح 2

أصبحت الفنانة هبة مجدي من بين أبطال مسلسل المداح في موسمه الثاني، بالمشاركة مع الفنان المتألق حمادة هلال، بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش، التي شاركت في بطولة الموسم الأول، والتي أعلنت من خلال نشرها ذلك الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل المداح 2

وكان قد أعلن الفنان حمادة هلال منذ، عرض مسلسل «المداح»، الموسم الثاني على قناة mbc مصر، والذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

هبة ماجدي في الدراما المصرية

الجدير بالذكر أنه شاركت هبة مجدي في عدد كبير من المسلسلات، حيث أن معظم مشاركاتها في الدراما، أكثر من المسرح والسينما، وفي خلال الأعوام القليلة الماضية شاركت في عدد من الأعمال أغلبها عُرضت في الموسم الرمضاني، فقدمت أدوارًا مميزة في: ولد الغلابة التي لعبة فيه دور زينة عام 2019، واركت باسمها الحقيقي في قسمتي ونصيبك 3، عام 2019، وفي نفس العام شاركت أيضًا في طلقة حظ بدور أسماء أحد أخوات البطل، وخلال عام 2020 شاركت في مسلسل فرصة تانية بدرو مريم أخت البطلة، وفي مسلسل الأخ الأكبر بدور صفية أخت البطل، وأدت دور شفيقة في مسلسل موسى، الذي تم عرضه في رمضان 2021.