/684659/بيت-العصابة-حكاية-أشهر-لوكاندة-في-الاسكدنرية

عند مرورك بشوارع الإسكندرية العتيقة وانت تترجل ليلاً تتمعن في مباني صممت بشكل معماري فريد ،بالتأكيد سوف يجذبك هذا المنزل بتصميمه الأكثر من رائع وستصيبك الدهشة عندما تعرف أسم هذا المبنى .

دوت الخليج

“بيت العصابة ” أو ” اللوكاندة الحمراء ” هذا اللقب أطلق علي مبني مهجور مكون من اربع طوابق يتميز بشكل معماري فريد يجمع بين الطراز الاسلامي و اليوناني يقع بمنطقة ” المكس ” غرب الإسكندرية بالقرب من فنار المكس ،وقد سميت بهذا الإسم نسبة ل لونها الأحمر .

المكان المفضل لإقامة الحفلات والسهرات للجاليات اليونانية والإيطالية

أنشأت اللوكاندة الحمراء مطلع القرن ١٨ ميلادية وكانت تعتبر المكان المفضل لإقامة الحفلات والسهرات للجاليات اليونانية والإيطالية والإنجليزية في هذا الوقت ، قبل أن تتحول لمنزل لأهالي المنطقة بعد رحيل الجاليات الإنجليزية و اليونانية من مصر .

إستخدمت اللوكاندة وكراً للعصابات

ثم سميت بـ ” بيت العصابة” وذلك بعد تصوير فيلم ” رصيف نمرة ٥ “بطولة الفنان الراحل فريد شوقي وأخراج نيازي مصطفي ،حيث كانت تستخدم وكراً للعصابة ومن بعدها تم تسميتها ب ” بيت العصابة ” كما شهدت اللوكاندة تصوير عدة أفلام مصرية قديمة منها فيلم ” الهجامة ” بطولة الفنانة ليلي علوي ، وكان دائماً يتم إستخدام اللوكاندة وكراً للعصابات .