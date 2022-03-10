/684656/وجعتينا-كلنا-سهير-جودة-تشيد-بأداء-ماجدة-زكي-لدور-أم-الشهيد

حرصت الإعلامية سهير جودة، على الحديث عن أداء الفنانة ماجدة زكي لدور أم الشهيد، التي أدته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صباح يوم أمس الأربعاء، على هامش احتفالات الدولة بيوم الشهيد 9 من شهر مارس.

دوت الخليج يرصد إشادة سهير جودة بأداء ماجدة زكي في دور أم الشهيد أمام الرئيس السيسي

وقالت سهير جودة خلال برنامج «الستات»، المذاع عبر قناة النهار: «تجسيد ماجدة زكي لدور أم الشهيد خطف القلوب وكان دورها رغم أنه لم يتجاوز 4 دقائق يوازي 100 مسلسل، ويستحق الأوسكار، فعلًا وجعتينا كلنا، وتستحقي كل التقدير والثناء على هذا المشهد الدرامي المميز».

وتابعت سهير جودة، مؤكدة على تأثر الرئيس السيسي بالمشهد: «الأداء كان راقيًا ورصينًا من فنانة كبيرة استطاعت من خلاله أن تجسد مشاعر الأم المصرية الوطنية، والرئيس السيسي تأثر بالأداء الراقي للفنانة ماجدة زكي خلال الاحتفالية».

احتفالية يوم الشهيد

الجدير بالذكر أنه قدم كل من ماجدة زكي، خالد الصاوي، ميان السيد وأمير رمزي دور أفراد أسرة الشهيد نور، الذي قام بدوره الفنان أحمد خالد صالح، وجسدوا على المسرح حالة إنسانية مؤثرة كاملة على المسرح، عاشتها ولاتزال تعيشها آلاف الأسر المصرية التي تملك ابنه في الجيش المصري، حيث أنهم جسدوا القلق التي تعيشه كل أسرة على ابنها، والجزم العارم وقت فراقه، والفرح الذي يتملكهم عند نواله الشهادة.

معلومات حول الفنانة ماجدة زكي

ماجدة زكي هي فنانة مصرية، حاصلة على شهادة البكالوريوس من «المعهد العالي للفنون المسرحية»، بدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن العشرين بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيراً في التلفزيون، ولكنها لم تحقق نفس النجاح في السينما بسبب قلة عملها فيها، اتجهت مؤخرأ لأداء الأدوار الكوميدية، حصلت على جائزة الممثلة الثانية من «مهرجان الإسكندرية»، تزوجت من الممثل كمال أبو رية، وأنجبا ثلاث أبناء هما أحمد، كمال، حبيبة، إلا إنهما انفصلا في عام 2014.

ومن المقرر أن تشهد ماجدة زكي خلال الفترة المقبلة حالة من النشاط الفني بعد ظهورها بشكل مفاجئ على الساحة الفنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.