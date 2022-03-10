/684651/إهانة-للنساء-العربيات-رضوى-الشربيني-تتلقى-هجوم-وانتقادات-لاذعة-بسبب-ندوتها-الأخيرة

واجهت الإعلامية رضوى الشربيني هجوم وانتقادات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الجمهور المغربي وذلك بسبب ندوتها بأستوديو الفنون الحية في الدار البيضاء.

دوت الخليج تكشف تفاصيل الهجوم على رضوى الشربيني

الهجوم على رضوى الشربيني

تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لهجوم كبير بسبب ندوتها الجديدة التي تناقش كيفية النهوض بالمرأة العربية ولكن الإعلان عن الندوة أثار حالة من الغضب بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تواجد رضوى الشربيني في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إهانة في حق المرأة المغربية وذلك بحسب تعليقات الجمهور والسيدات وكذلك إهانة في حق جميع النساء اللذين يناضلون بشكل يومي للحصول على حقوقهن.

رضوى الشربيني تهين النساء العربيات

وظهرت تعليقات أن كلمة "بلوك" التي تسببت في نجاح رضوى الشربيني و قضية المرأة بالنسبة لرضوى الشربيني تستخدمها فقط في الشهرة ولكنها لا تؤمن بها، وتم انتقاد أنها لم تقدم أي كلمة أو فكرة تنتصر لحقوق المرأة.

ويرون البعض أيضًا أن فيديوهاتها تحقق مشاهدات عالية لأنها مسألة عادية وأيضًا اتهمها البعض بأنها تسوق لاسمها ونفسها بطريقة تخدم مصلحتها، حيث أن تلك الندوة وتصريحاتها في هذه المناسبة بمثابة إهانة لذكاء النساء العربيات.

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ومن جانبهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً في المغرب أعادوا نشر بوستر الندوة الخاصة برضوى الشربيني، مصطحبة بانتقادهم لرضوى الشربيني حيث وصفوها بأنها مطورة اخر برمجيات السيليكون.

وقالوا عنها أيضًا أنها صاحبة نظرية الأكوان المتوازية ورائدة تكنولوجيا الناتو، كما انتقد آخرين مشاركتها في الندوة وقالوا : "رضوى جاية المغرب لتعليم البايرة والساقطة وحث الفتيات على كيفية العيش بدون رجلا".

رضوى الشربيني وأحمد السعدني

وفي سياق آخر، كانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ردت على سخرية أحمد السعدني منها، وكشفت لأول مرة علاقتها به وبأسرته وقالت في تصريحات لها إن أحمد السعدني صديقها المقرب وبينهما عشرة عمر.

وأضافت أن زوجته الراحلة أمل كانت صديقتها الأنتيم، أما أبناؤه فتعتبرهم مثل أبنائها، قائلة: "أحمد السعدني عارف كويس أوي إنه على قلبي زي العسل مفيش مشكلة".