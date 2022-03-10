/684647/ريهام-حجاج-تحتفل-بعودة-توفيق-عبد-الحميد-للمشاركة-في-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

حرصت الفنانة ريهام حجاج على توجيه رسالة للفنان الكبير توفيق عبد الحميد الذي يشاركها مسلسلها الجديد يوتيرن الذي تنافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج ترصد رسالة ريهام حجاج لـ توفيق عبد الحميد

عودة توفيق عبد الحميد

يشهد مسلسل يوتيرن على عودة الفنان توفيق عبد الحميد للدراما عقب غياب استمر حوالي 12 عام، ونشرت ريهام صورة للفنان الكبير عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت ريهام حجاج على الصورة قائلة: "بوست في حب الأستاذ…الأب…الصديق الصدوق و الصاحب اللذيذ إللي ماتبطلش معاه ضحك..القدوة و ينبوع الطاقة و المشاعر..السند بالكلام و الفعل".

ريهام حجاج مسلسل يوتيرن

وأضافت بطلة مسلسل "يوتيرن":"النجم الكبييييييير أوي أوي إللي ليا الشرف و حالفني الحظ..إني مش بس اشتغلت معاه…كمان استمتعت بوجوده في حياتي .. بحبك جدا يا أستاذ و عودة حميدة لكل محبينك و جمهورك..حتنور رمضان و الدنيا كلها.

ويتواجد الفنان توفيق عبد الحميد مع صناع مسلسل "يوتيرن" الذي يتولى تأليفه أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز،وتعد عودته للدراما مكسب كبير خاصةً الدراما الرمضانية.

ومن جانبها، شركة العدل جروب طرحت بوستر المسلسل الرسمي للترويج له حيث يعرض ضمن موسم رمضان 2022، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر أكثر من قناة فضائية بجانب منصات رقمية مثل شاهد وواتش ات.

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويشهد "يوتيرن"على تجديد التعاون بين توفيق عبدالحميد ومنتج مسلسله الأخير "حديث الصباح والمساء"، وهو أحد كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية، وبسبب مثل هذه الأعمال استطاع الفنان الكبير على امتلاك قلوب متابعى الدراما التليفزيونية والرمضانية .

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ومن ضمن أعماله المميزة التي حقق بها نجاحا كبيرًا وإرث فني لا ينسى منها "حضرة المتهم أبى" الذي تعاون فيه مع الفنان الراحل نور الشريف، وامرأة من نار" مع إلهام شاهين التي شاركته أيضًا في مسلسل "على نار هادئة"، ومسلسل "دعوة فرح" مع سميرة أحمد، ومسلسل "الناس في كفر عسكر"، مع الفنان الكبير صلاح السعدنى، بجانب "كناريا وشركاه"، مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ.