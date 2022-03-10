جلسة مباحثات موسعة لرئيس جمهورية طاجيكستان ورئيس الوزراء بحضور مسئولى البلدين

على هامش منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، عقدت اليوم، الخميس، جلسة مباحثات موسعة بحضور الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما حضر أعضاء الوفد المرافق للرئيس الطاجيكي، ومن الجانب المصري حضر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس طاجيكستان في زيارته الرسمية الثانية لمصر، مشيداً بما يربط مصر وطاجيكستان من علاقات ثنائية متميزة.

كما أعرب عن تطلعنا لأن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس إمام على رحمان عن سعادته بزيارة مصر، ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بما شهده اللقاء من توافق في الرؤى تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين، وكذا الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.

كما استعرض رئيس طاجيكستان ملفات التعاون المقترحة مع مصر خلال الفترة المقبلة، في مجالات الزراعة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، وغيرها بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.