وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: د. السيد عبدالعظيم الشرقاوي السقا، رئيسًا لجامعة السويس. د. عبدالحميد عبدالفتاح السيد خضر، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. د. عطية الإمام أحمد القللي، عميدًا لكلية الآداب جامعة دمياط. د. أسامة احمد علي البحيري، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية جامعة عين شمس. د. عبدالحميد أبو العدب درويش أبو سحلي، عميدًا لكلية العلوم جامعة أسيوط. د. سماح محمد عبدالله علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط. د. أحمد محمد أحمد عبدالمولى، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط. د. خالد عبداللطيف محمد عمران، عميدًا لكلية التربية جامعة سوهاج. د. مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدًا لكلية التمريض جامعة بنها. د. لطفي إبراهيم سيد أبوسالم، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها. د. سعيد حامد عبادي محمود، عميدًا لكلية الطب جامعة السويس. د. شريف محمد فهمي عبدالله خرابيش، عميدًا لكلية العلوم جامعة السويس.

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