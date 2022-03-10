أحمد السبكي يتفقد أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي

السبكي: تشغيل المرحلة الأولى والثانية من مجمع الأقصر الطبي الدولي ووحدة طب الأسرة ومستشفى جراحات الرمد بالمجمع الشهر المقبل

السبكي: تجهيز مجمع الأقصر الطبي الدولي ليصبح صرح طبي عالمي لخدمة أهالي الصعيد بتكلفة مليار جنيه

السبكى: مجمع الأقصر الطبى الدولي يخدم 1.2 مليون نسمة من أهالي الصعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تشغيل المرحلة الأولى والثانية من مجمع الأقصر الطبي الدولي ووحدة طب الأسرة ومستشفى جراحات الرمد بالمجمع الشهر المقبل بعد نجاح اختبارات أنظمة التشغيل.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي "مستشفى الأقصر الدولي سابقًا"، استعدادًا لانضمامه للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمنظومة والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، على أهمية تشغيل مجمع الأقصر الطبي الدولي، كصرح طبي عالمي، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر بجودة عالمية، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز المجمع على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضاف، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي، من المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 211 سرير، ويضم العديد من الأقسام المختلفة لعلاج أمراض (باطنه، أطفال، طب العيون، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جهاز هضمي وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، وعلاج كيماوي، إضافة إلى جراحات (عامة - عظام – مسالك - عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر - تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب).

وتابع، أنه يتكون مجمع الأقصر الطبي الدولي، من 6 مباني منهم مبني رئيسي إضافة إلى 5 مباني أخرى ملحقة بالمبنى الرئيسي، ومشيرًا إلى أنه تجرى الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير على قدم وساق على مساحة 480 ألف متر مربع، وذلك لخدمة مليون ومائتي ألف نسمة من أهالي الصعيد، اتساقًا مع اهتمامات الدولة المصرية لتوفير خدمة طبية متميزة لأهالى الصعيد بشكل عام، وأهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر.

واستكمل، أن المبني الرئيسي بالمجمع الطبي، يضم أقسام الداخلي والاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي والحضانات والعمليات والعناية المركزة وعناية ما بعد الجراحة والنساء والتوليد، إضافة إلى جناح الإدارة ومركز التدريب الذي يضم 4 قاعات للتدريب وقاعة للمؤتمرات وسكن للأطباء والطبيبات والتمريض.

وأضاف، أن الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي بالمجمع، تبلغ سعته 125 سرير إقامة، بينما يضم قسم الاستقبال 10 غرف إضافة إلى 5 ماكينات للغسيل الكلوي لحالات الطوارئ وماكينة لحالات الغسيل من مصابي فيروس كورونا، فيما يضم قسم الحروق 10 أسرة عناية مركزة، كما أنه من المقرر أن يقدم قسم الأشعة فحوصات "الأشعة المقطعية، C.T، الأشعة السينية، الموجات فوق الصوتية، إيكو، دوبلر، الموجات التصادمية، الرنين المغناطيسي".

وتابع، أنه فيما يخص العمليات فمن المقرر أن يشمل قسم العمليات الكبرى غرف لجراحات (القلب المفتوح، المخ والأعصاب، و العظام، وزراعة الكلى )، بينما يتكون قسم العمليات الصغرى 4 غرف لإجراء الجراحة عامة، بإجمالي 22 سرير لتحضير المرضى والإفاقة، ومن المقرر أن يوجد بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر قسم لعميات زرع النخاع وقسم للقسطرة والمناظير، فضلًا عن قسم العناية المركزة الذي يضم 51 سرير عناية مركزة، وقسم للعناية مابعد الجراحة ويتكون من 12 سرير عناية مابعد الجراحة.

وأضاف، أنه من المقرر أن يضم مبنى العيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، 24 عيادة خارجية في كافة التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالي محافظة الأقصر تحت مظلة التامين الصحي الشامل، كما أنه من المقرر أن يضم أيضًا مبنى لمناظرة حالات الرمد، ومبنى لبنك الدم، ومبنى مخصص لمرضى الغسيل الكلوي يضم 20 ماكينة للغسيل الكلوي، فضلًا عن مبنى مركز طب الأسرة، والذي يتم إعداده وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى الخدمات المكملة كالصيدلية المركزية والمخازن والمغسلة ومحرقة النفايات، وغيرها من الخدمات المكملة.

وشدد السبكي، خلال الزيارة، على سرعة الانتهاء من أعمال التطويرات والإنشاءات الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، والبالغ تكلفتها مليار جنيه مصري، كما شدد على توفير أفضل خدمة طبية للمرضى، استعدادًا لانضمامه للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لالأقصر، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالي محافظة الأقصر، كما تتم المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التي يتم إجراؤها دوريًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن إنشاء هذا الصرح الطبي الضخم المتمثل في المجمع الطبي الدولي بالأقصر، وتجهيزه بأحدث الإمكانات العالمية لتوفير الخدمة الصحية يؤكد حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير التغطية الصحية الشاملة لأهالي الصعيد بشكل عام، وأبناء الأقصر بشكل خاص، وأنه ليس أدل على ذلك من التوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده لجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، على 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "الكرنك الدولي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي"، لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بمحافظة الأقصر، نواة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات صعيد مصر.