افصل واسمع.. كثافات بدائرى المنيب وكوبرى الفنجرى وهذه هى البدائل

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن الإدارة أعلنت عن توفير رقم للإغاثة المرورية فى فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰)، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتابع صابر أن الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور أبو قير عن منطقة كفر عبده ومنطقة باكوس، وميدان الوزارة، وكذلك القادم من كوبرى 14 مايو المتجه لمحور فيكتور عمانويل، داعيا إلى سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى جيهان السادات، حيث يفضل سلوك محور أحمد ماهر.

أما محافظة الشرقية وبالتحديد مدينة الزقازيق فتشهد بعض الأحجام فى شارع المحافظة، حيث يفضل سلوك كوبرى ساويرس.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة الغربية، أشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية، إلى أن هناك بعض الأحجام بمدخل مدينة طنطا، وأيضا بشارع المديرية المتجه لميدان المحطة، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ونوه إلى وجود بعض الأحجام فى أسيوط وبالتحديد بمنزل كوبرى فيصل باتجاه موقف الأزهر ومناطق الإبراهيمية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن القادم من الطريق الزراعى والأقاليم والمتجه لميت نما وشبرا الخيمة هناك بعض الكثافات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم محور بنها الحر.

ونوه إلى أن قطاعات الطرق الدائرى تنحصر فيها الأحجام أعلى الطريق الزراعى وأعلى مناطق المنيب والأوتوستراد.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن كل القادم من مناطق كورنيش العجوزة أو متجه لإمبابة والكيت كات، فيفضل سلوك شارع جامعة الدول العربية ثم شارع السودان، أو استخدام كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر أن هناك كثافات ظهرت أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد.