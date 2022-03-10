السبكى: مجمع الأقصر الطبى الدولى يخدم 1.2 مليون نسمة من أهالى الصعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطويرات والإنشاءات الجارية بمجمع الأقصر الطبى الدولى "مستشفى الأقصر الدولى سابقا"، استعدادا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وفى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمنظومة والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، على أهمية تشغيل مجمع الأقصر الطبى الدولى، كصرح طبى عالمى، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر بجودة عالمية، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز المجمع على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضاف، أن مجمع الأقصر الطبى الدولى، من المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 211 سرير، ويضم العديد من الأقسام المختلفة لعلاج أمراض (باطنة، أطفال، طب العيون، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جهاز هضمى وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، وعلاج كيماوى، إضافة إلى جراحات (عامة - عظام – مسالك - عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر - تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقرى - مخ وأعصاب).

وتابع، أنه يتكون مجمع الأقصر الطبى الدولى، من 6 مبانى منهم مبنى رئيسى إضافة إلى 5 مبانى أخرى ملحقة بالمبنى الرئيسى، ومشيرا إلى أنه تجرى الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير على قدم وساق على مساحة 480 ألف متر مربع، وذلك لخدمة مليون ومائتى ألف نسمة من أهالى الصعيد، اتساقا مع اهتمامات الدولة المصرية لتوفير خدمة طبية متميزة لأهالى الصعيد بشكل عام، وأهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بصعيد مصر.

واستكمل، أن المبنى الرئيسى بالمجمع الطبى، يضم أقسام الداخلى والاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعى والحضانات والعمليات والعناية المركزة وعناية ما بعد الجراحة والنساء والتوليد، إضافة إلى جناح الإدارة ومركز التدريب الذى يضم 4 قاعات للتدريب وقاعة للمؤتمرات وسكن للأطباء والطبيبات والتمريض.

وأضاف، أن الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلى بالمجمع، تبلغ سعته 125 سرير إقامة، بينما يضم قسم الاستقبال 10 غرف إضافة إلى 5 ماكينات للغسيل الكلوى لحالات الطوارئ وماكينة لحالات الغسيل من مصابى فيروس كورونا، فيما يضم قسم الحروق 10 أسرة عناية مركزة، كما أنه من المقرر أن يقدم قسم الأشعة فحوصات "الأشعة المقطعية، C.T، الأشعة السينية، الموجات فوق الصوتية، إيكو، دوبلر، الموجات التصادمية، الرنين المغناطيسى".

وتابع، أنه فيما يخص العمليات فمن المقرر أن يشمل قسم العمليات الكبرى غرف لجراحات (القلب المفتوح، المخ والأعصاب، والعظام، وزراعة الكلى )، بينما يتكون قسم العمليات الصغرى 4 غرف لإجراء الجراحة عامة، بإجمالى 22 سرير لتحضير المرضى والإفاقة.

ومن المقرر أن يوجد بالمجمع الطبى الدولى بالأقصر قسم عمليات زرع النخاع وقسم للقسطرة والمناظير، فضلا عن قسم العناية المركزة الذى يضم 51 سرير عناية مركزة، وقسم للعناية ما بعد الجراحة ويتكون من 12 سرير عناية ما بعد الجراحة.

وأضاف، أنه من المقرر أن يضم مبنى العيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبى الدولى، 24 عيادة خارجية فى كافة التخصصات الطبية المقدمة وفقا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، كما أنه من المقرر أن يضم أيضا مبنى لمناظرة حالات الرمد، ومبنى لبنك الدم، ومبنى مخصص لمرضى الغسيل الكلوى يضم 20 ماكينة للغسيل الكلوى، فضلا عن مبنى مركز طب الأسرة، والذى يتم إعداده وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى الخدمات المكملة كالصيدلية المركزية والمخازن والمغسلة ومحرقة النفايات، وغيرها من الخدمات المكملة.

وشدد السبكى، على سرعة الانتهاء من أعمال التطويرات والإنشاءات الجارية بمجمع الأقصر الطبى الدولى، والبالغ تكلفتها مليار جنيه، كما شدد على توفير أفضل خدمة طبية للمرضى، استعدادا لانضمامه للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى الأقصر، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالى محافظة الأقصر، كما تتم المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التى يتم إجراؤها دوريا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن إنشاء هذا الصرح الطبى الضخم المتمثل فى المجمع الطبى الدولى بالأقصر، وتجهيزه بأحدث الإمكانات العالمية لتوفير الخدمة الصحية يؤكد حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توفير التغطية الصحية الشاملة لأهالى الصعيد بشكل عام، وأبناء الأقصر بشكل خاص، وأنه ليس أدل على ذلك من التوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات وإتاحة العلاج لأى مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وامتداده لجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، على 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات "الكرنك الدولى، حورس التخصصى، الأطفال التخصصى، إيزيس التخصصى، طيبة التخصصى، مجمع الأقصر الطبى الدولى"، لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بمحافظة الأقصر، نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات صعيد مصر.