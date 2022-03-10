بالأسماء.. التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: - الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى السقا، رئيسًا لجامعة السويس. - الدكتور عبدالحميد عبدالفتاح السيد خضر، نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. - الدكتور عطية الإمام أحمد القللى، عميدًا لكلية الآداب جامعة دمياط. - الدكتور أسامة احمد على البحيرى، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية جامعة عين شمس. - الدكتور عبدالحميد أبو العدب درويش أبو سحلى، عميدًا لكلية العلوم جامعة أسيوط. - الدكتور سماح محمد عبدالله على، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط. - الدكتور أحمد محمد أحمد عبدالمولى، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط. - الدكتور خالد عبداللطيف محمد عمران، عميدًا لكلية التربية جامعة سوهاج. - الدكتور مروة مصطفى راغب محمد حجازى، عميدًا لكلية التمريض جامعة بنها. - الدكتور لطفى إبراهيم سيد أبوسالم، عميدًا لكلية العلوم جامعة بنها. - الدكتور سعيد حامد عبادى محمود، عميدًا لكلية الطب جامعة السويس. - الدكتور شريف محمد فهمى عبدالله خرابيش، عميدًا لكلية العلوم جامعة السويس.

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