إقامة 15 معرض «أهلا رمضان» فى محافظة قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا محمد صلاح أبو كريشة إقامة 15 معرض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظة، على أن تفتح أبوابها للمواطنين فى موعد غايته 15 مارس الجارى، مضيفًا أنه سيتم الافتتاح الرسمى لتلك المعارض فى حضورالمحافظ، مطالبا الغرفة التجارية بضرورة التنسيق مع جميع التجار ليكون هامش الربح خفيفا.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا محمد صلاح أبو كريشة، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة؛ لبحث استعدادات افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بمراكز المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث إن المعارض تقام لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال أبوكريشة بحسب بيان صادر اليوم، إن المعرض يأتى فى إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه فى إطار حرص محافظ قنا أشرف الداودى على التصدى لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، كلف مديرية التموين بالمراقبة المستمرة لأسعار السلع الغذائية واللحوم، والتنبيه على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضبط السوق، وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين أحمد السيد، أن المديرية ستقوم بالإشراف المستمر على المعارض، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتابع دائماً مدى توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية، مضيفاً أن المعارض ستضم كل ما يحتاجه البيت المصرى من منتجات وسلع مختلفة.