تنفيذ التجهيزات النهائية لانطلاق القطار السريع فى حدائق أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الأعمال الجارية على مسار مشروع القطار، والتى تتضمن تنفيذ محطات القطار وأعمال الجسور، وأعمال أخرى خاصة بالكبارى، فضلًا عن الأعمال الصناعية.

وتواصل وزارة النقل خلال الفترة الحالية على تنفيذ أول قطار سريع فى مصر، من أجل بناء شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى ستربط محافظات مصر ببعضها.