عاجل.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأعضاء التمثيل العسكرى للقوات البحرية

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية وزوجاتهم للقوات البحرية، وذلك فى إطار برنامج الزيارات السنوى لأعضاء التمثيل العسكرى للتعرف على التطور الهائل الذى تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية.





وتضمنت الزيارة جولة داخل حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" من طراز ميسترال، والفرقاطة سجم برنيس، ومحاكى الغواصات، ويخت المحروسة واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذى تشهده القوات البحرية بمختلف تخصصاتها وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية مما أهلها لتكون واحدة من أقوى البحريات فى المنطقة، فضلاً عن امتلاكها للقطع البحرية التى تتميز بقدراتها القتالية المتطورة، وفرد مقاتل يتميز بالآداء الاحترافى فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف. فيما عبر أعضاء التمثيل العسكرى عن امتنانهم لتلك الزيارة، ومدى تقديرهم للقوات البحرية ودورها فى حماية المياه الإقليمية المصرية ضد أى عدائيات، وقدم الوفد الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارات التى تسهم فى التعرف على مدى القوة العسكرية والجاهزية القتالية التى تمتلكها الدولة المصرية بما يدعم قدراتها فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

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