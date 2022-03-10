مباحثات موسعة لرئيس جمهورية طاجيكستان مع مدبولى بحضور مسئولى البلدين

جدة - نرمين السيد - على هامش منتدى الأعمال المصرى الطاجيكى، عقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بحضور الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





كما حضر أعضاء الوفد المرافق للرئيس الطاجيكى، ومن الجانب المصرى حضر وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس طاجيكستان فى زيارته الرسمية الثانية لمصر، مشيدا بما يربط مصر وطاجيكستان من علاقات ثنائية متميزة.

كما أعرب عن تطلعنا لأن تعطى هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس إمام على رحمان عن سعادته بزيارة مصر، ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيدا بما شهده اللقاء من توافق فى الرؤى تجاه القضايا الثنائية والدولية التى تحظى باهتمام البلدين، وكذا الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة المشتركة فى أقرب وقت ممكن.

كما استعرض رئيس طاجيكستان ملفات التعاون المقترحة مع مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجالات الزراعة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، وغيرها بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات.