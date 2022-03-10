السبكى يوجه بزيادة الأصناف الدوائية بوحدات الرعاية الصحية لأكثر من 400

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، زيادة أصناف الأدوية المقررة لعلاج كافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة مراكز ووحدات صحة الأسرة لتصل إلى أكثر من 400 صنف دوائى بدلا من 295صنف دوائى يتم صرفها حاليا، وذلك تيسيرا على كافة المنتفعين وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وتحقيقا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، مع مدراء الأفرع الثلاثة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، إضافة إلى قيادات رئاسة هيئة الرعاية الصحية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال جولته الميدانية المستمرة بمحافظة الأقصر، والتى قام خلالها بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلع خلالها آراء المواطنين على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن رضاء المنتفعين وتقديم أفضل خدمات لطب الأسرة بأعلى معايير الجودة العالمية يأتى على رأس أولويات الهيئة فى الفترة القادمة، موجها بإزالة كافة التحديات للحجز عبر الكول سنتر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للكشف بكافة مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، لتصل إلى الكشف على 250 بمراكز طب الأسرة بدلا من 110 كشوفات يومى، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكشف اليومى وحدات صحة الأسرة أيضا لتصل إلى 100 حالة بدلا من 60 حالة يوميا.

ووجه السبكى، بتوفير عددا من الأدوية بالأسماء التجارية تسهيلا على المنتفعين وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على توفير الأدوية الأكثر استهلاكا لأصحاب الأمراض المزمنة وإضافتها لصيدليات كافة وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات المختلفة، وصرفها وفقا للإجراءات المتبعة من خلال هيئة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد السبكى، بإعادة توزيع العمالة لزيادة أعداد فرق العاملين بأقسام رضاء المنتفعين، موجها المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالاستغلال الأمثل لفرق رضاء المنتفعين داخل وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية، سواء من توزيع شباب الخدمة العامة أو استغلال الرائدات الريفيات، وذلك للوقوف على استطلاع آراء المواطنين بشكل لحظى من أرض الواقع أولا بأول.

فيما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على ضبط مخزون استراتيجى لأدوية الطوارئ ومخزون الدم موجها مدير الطوارئ والرعاية العاجلة برئاسة الهيئة بضبط مسارات الطوارئ داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، مؤكدا على التواصل اليومى مع مدراء المستشفيات والوحدات والمراكز ومدراء الإدارات، إضافة إلى تكثيف العمل الميدانى لمدراء الأفرع داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتواصل اليومى مع المنتفعين، للوقوف على مؤشرات الآداء وإزالة أى تحديات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على وضع برنامج رعاية متكاملة لأصحاب الأمراض المزمنة وتسهيل وإزالة أى معوقات تحول دون تلقيهم الخدمة الطبية أو صرف الأدوية لهم بكل سهولة ويسر، موجها بضبط أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والرعايات المركزة، وتنميط كافة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل كافة هذه الأقسام داخل كافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مع الالتزام ببروتوكولات العلاج المحدثة والمناهج العلاجية المطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وتطبيقها داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.