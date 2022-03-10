/684652/7-سيارات-لبيع-السلع-الأساسية-بأسعار-مناسبة-بمراكز-ومدن-بني-سويف

كشفت محافظة بني سويف ، اليوم الخميس، عن قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للصناعات الغذائية بالدفع بـ 7 سيارات بيع السلع المتنقلة حمولة 5 طن للسيارة والتي تحتوي على سلع غذائية، وبقوليات ولحوم ودواجن مجمدة فضلا عن وجود 4 منافذ ثابتة تابعة للجهاز ( بجوار محطة القطار بمدينة بني سويف، وتزمنت الشرقية، وشريف باشا ، وبدهل بسمسطا ، وذلك لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة من خلال التنسيق الكامل بين الجهاز والوحدات المحلية وبدأ بيع تلك السلع للمواطنين وسط إقبال كبير وترحيب من المواطنين .

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يأتي ذلك في إطار الخطة التي وجه بها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بمواصلة الأجهزة التنفيذية المعنية التنسيق مع مؤسسات الدولة، لتوفير مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، وذلك بجانب الترتيبات الجارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين للتوسع في إقامة منافذ البيع لتصل إلى كل القرى ، على أن تكون الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.

خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار

و تنفذ المحافظة خطة شاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار ، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة ولضبط أسعار السوق ومع الاستغلال من قبل التجار .

التنسيق مع مديرية التموين ومسؤولى منافذ القوات المسلحة

و كلف محافظ بني سويف رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومسؤولى منافذ القوات المسلحة بتوفير أماكن جديدة للتوسع في إنشاء مثل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وأن تمتد هذه المنافذ بجميع المراكز والمدن خاصة بالقرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ بالقرى.