/684650/الحكومة-تقرر-زيادة-الحد-الأدني-للمعاشات-لـ1400-جنيها

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن إجراء زيادة في الحد الأدنى للمعاش يصل لـ1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل.

دوت الخليج

وأكدت القباج، علي تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة هذا العام، حيث يتم تحديث جميع قواعد البيانات 30% من مستفيدى تكافل وكرامة كل عام.

زيادة في الحد الأدنى للمعاش لـ1400 بداية من يوليو المقبل

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أن هذا العام تم فيه استحداث حصر للأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة المقبولة فى قوائم الانتظار، مؤكدة أن الفئات الأولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوى الإعاقة والأسر المعيلة.

فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة

هذا وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وبحضور وزراء البيئة والآثار ومحافظي قنا والوادي الجديد وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية.

يأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشر فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.