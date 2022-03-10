/684649/ماشية-خايفة-إلهام-عبد-البديع-تستعد-لاطلاق-أولى-أعمالها-الغنائية

أعلنت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، لطرح أول أعمالها الغنائية والتي أتت بعنوان «ماشية خايفة»، أتى ذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد استعداد إلهام عبد البديع لإطلاق أولى أعمالها الغنائية

ونشرت إلهام عبد البديع عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام، البوستر الدعائي للعمل، وعلقت عليها: «هتنزل النهاردة أن شاءالله تعجبكم».

أتى ذلك بعدما أعلنت عبد البديع خطبتها على الملحن وليد سامي بالتزامن مع عيد الحب، واحتفلت به في جو عائلي، وشاركت تلك المناسبة مع الجمهور من خلال نشر العديد من الصور لها ولخطيبها مرة بإطلالة كلاسيكية لكلاهما، ومرة أخرى بإطلالة كاجوال.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

يشار إلي أن أخر أعمال إلهام عبدالبديع مشاركتها في حكاية «ويبقي الأثر» ضمن حكايات مسلسل «إلا انا» وحقق الحكاية نجاح جماهيري كبير وكانت من بطولة نجلاء بدر ومحمد التاجي ومصطفي درويش تأليف يسري الفخراني.

وتعد الحكاية سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين.

وحقق مسلسل إلا أنا نجاحا بالغا خلال فترة عرضه في الموسمين السابقين بحكايته المختلفة التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، وحقق مشاهدات عريمة وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إلهام عبد البديع في السباق الرمضاني 2022

ومن ناحية أخري تستعد إلهام عبدالبديع للعودة للدراما المصرية من خلال عمل في موسم رمضان المقبل رفضت الأفصاح عنه في الوقت الحالي لحين تعاقدها بشكل رسمي ولكن العمل والشخصية الذي تعود من خلالهم سيكونوا مفاجئة كبيرة لكل محبيها.

إلهام عبد البديع ممثلة مصرية من مواليد يوم 1 أكتوبر عام 1990،حصلت على درجة البكالوريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة، بالإضافة إلى إعداد الماجستير في مجال إدارة الأعمال. شاركت في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها: “باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر”، كما شاركت في أفلام نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك.