/684648/الأقصر-الأزهرية-تدعم-مرضى-الأورمان-لعلاج-الأورام-نفسيا-ومعنويا

نظم وفد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، بقيادة فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام المنطقة، اليوم الخميس، بزياره لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر وذلك لدعم مرضى السرطان نفسيا ومعنويا خلال مسيرتهم العلاجية .

دوت الخليج

أكد مدير عام منطقة وعظ الأقصر بأن هذه الزيارة تأتي برعاية كريمة من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية وذلك في إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والعمل على رسم البسمة على شفاههم وجبراً لخواطرهم ، فزيارة المريض سنة نبوية تجب على الجميع وفيها الدعاء للمرضى بالشفاء ، وفيها أيضاً تعزيز قيم التعاون والتواصل مع إدارة المستشفى للعمل علي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى في مختلف الأقسام .

الدعم النفسى للمريض والمحيطين به

وأشار " خليل" إلى أن هذا الدعم النفسى للمريض والمحيطين به، يفوق أهمية العلاج الدوائى أحيانا، والكلمات الإيجابية تساعد المرضى على سرعة الشفاء وتحدث فرقا بالغا فى تطور أحوالهم الصحية.

الالتزم بتوجيهات الأطباء والمدائح النبوية

وانطلق الوفد بأرجاء المستشفى للحديث مع المرضى بكلمات الوعظ والحث على الصبر والالتزم بتوجيهات الأطباء والمدائح النبوية والإجابة على تساؤلات المرضى وذويهم بالفتاوى الشرعية ، رافق الوفد أثناء الزيارة أحمد شوقي مدير العلاقات العامة بالمستشفى.