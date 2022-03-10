/684646/أب-يقتل-مولود-عمره-7-أيام-بـ5-رصاصات-علشان-طلع-بنت-مش-ولد

في جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم أب علي قتل ابنته ذي السبعة أيام التي لا جرم لها سوي أن أباها كان يريد أن يكون مولوده الأول ذكرا.

دوت الخليج

وبحسب ما قاله أحد أقارب العائلة، أن والد الفتاة والذي والذي يدعي شهزيب تزوج منذ عامين وعندما ولدت زوجته لم يعد للمنزل بعدما اكتشف أنها أنجبت بنت، لافتا أنه قام بأخذ الطفلة بين يديه وقتلها بالرصاص لأنه في بعض مناطق من باكستان تنص العادات القبلية بأنه يمكن اعتبار البنات الصغيرات إهانة للرجولة.

أب يقتل مولود عمره 7سنوات بـ5 رصاصات «علشان طلع بنت مش ولد»

وأوضح خال الطفلة المتوفاة والتي لا ذنب لها، أن والدها هرب بعد ارتكابه الجريمة الشنيعة، إلا أنه الشرطة ألقت القبض عليه اليوم الخميس.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه الجريمة، مؤكدين أن ذلك يعد تجاوز للوحشية، في عام تقود فيه النساء العالم.