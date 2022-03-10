/684645/اطلاق-قوافل-السيارات-المحملة-بالسلع-الغذائية-لبيعها-للمواطنين-بأسعار-مخفضة-بإسنا

أعلنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر ، اليوم الخميس، عن قيامها بتوفير عددا من السيارات المحملة بالسلع الغذائية لبيعها للمواطنين بأقل الأسعار، وذلك بمنطقة شارع أحمد عرابي بإسنا جنوب الأقصر، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

دوت الخليج

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استعداداتها لتنظيم معرض أهلا رمضان في المحافظة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالاشتراك والتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر والشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

تجهيز معرض رئيسي بمدينة الأقصر

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه جاري تجهيز معرض رئيسي بمدينة الأقصر بمشاركة الشركات الكبرى وكبار التجار وكذلك معارض وشوادر فرعية بالمراكز والمدن وذلك لعرض وبيع السلع الأساسية وسلع شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى 20 إلى 30% لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع .

قوافل سيارات متنقلة تجوب أرجاء المحافظة محملة بجميع السلع واللحوم والمجمدات

وأوضح أنه تم تجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب أرجاء المحافظة محملة بجميع السلع واللحوم والمجمدات وغيرها بنفس التخفيضات، مع إشراك مشروع عربيتي التابع للشركة المصرية ومشروع جمعيتي في تلك المبادرات، بجانب إشراك السلاسل التجارية الكبرى والهايبر والسوبر ماركت وفروع الشركة المصرية من خلال تخصيص جزء من كل منها لعرض السلع بالتخفيضات المناسبة للمواطنين.

توافر مخزون كافي وتوافر جميع السلع على مستوى المحافظة

وقال صلاح توافر مخزون كافي وتوافر جميع السلع على مستوى المحافظة بما لا يدعو المواطنين على التزاحم أو الشراء بهدف التخزين وأن كل السلع ستظل متوفرة للمواطنين بأسعار مناسبة ولا حاجة للتكدس وشراء أكثر من الاحتياجات، حيث تعمل أجهزة الدولة على ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار ومنع أية ممارسات احتكارية.