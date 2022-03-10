/684644/هند-صبري-عن-خلافها-مع-فريال-يوسف-أنا-في-حالي-ومعنديش-مشاكل-مع-حد

تحدثت الفنانة هند صبري، عن خلافها مع زميلتها الفنانة فريال يوسف، والذي تسبب في انقطاع التواصل بينهما لفترة طويلة، وذلك على هامش لقائها ببرنامج «the insider» الذي تقدمه الإعلامية إيلي نخلة.

دوت الخليج يرصد تصريحات هند صبري بشأن خلافها مع الفنانة فريال يوسف

وقالت هند صبري، رافضة الحديث عن أي تفاصيل خاصة بالمشكلة: «انا معنديش مشكلة مع حد ولا أحمل ضغينة تجاه حد وكله عارف».

وتابعت: «أنا مبحبش اصلا يبقى في سيرة مشاكل بيني وبين أي حد لأن أنا في حالي بشتغل بشتغل وبروح ومعنديش حتى وقت ولا طاقة للمشاكل وإثارة المشاكل».

تصريحات فريال يوسف حول خلافها مع عند صبري

وجاء سؤال إيلي نخلة للفنانة هند صبري حول خلافها مع فريال يوسف، بعدما خرجت الأخيرة لتفجر تصريحات مثيرة حولهما عبر برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إذ قالت فيه أنه وجد خلاف بينها وبين صبري، وتم الوصول أصبح بينهما لكن لازالت صبري لا تحادثها حتى الآن.

هند صبري تدافع عن نفسها لأول مرة بعد انتقادات مشهد البحث عن علا

من ناحية اخرى، خرجت الفنانة هند صبري لاول مرة لتدافع عن نفسها ضد الانتقادات التي وجهت لها منذ فترة قليلة، بعد مشهد الرقص في مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، فقالت صبري خلال برنامج et بالعربي: «بعض الناس حاولوا تضخيم الانتقاد بشكل كبير، كان واضحا أنه انتقاد غير بريء وهناك من يقف خلفه، لكن محاولتهم لم تنجح.. ولا أعتقد أن أي شخص شاهد المشهد تضايق منه أو من تلك الحلقة».

وتابعت: «أنا عندي احترام شديد لمهنتي وللفن والرقص الشرقي والفنانة دينا التي صورت معنا المشهد، والفستان كان عاديا جدا، وأنا لا أحب الدخول في نقاشات لها علاقة بهذا الموضوع».

الجدير بالذكر أنه رغم الانتقادات العريمة التي وجهت لها، تستعد الفنانة هند صبري لإنتاج جزء ثاني من مسلسلها الجديد «البحث عن علا»، بعد أن حقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه على منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة الماضية، وكشفت عن ذلك مؤلفة العمل غادة عبد العال، التي قالت على هامش ندوتها بملتقي She can: «في انتظار جزء ثان لمسلسل البحث عن علا، وفي مشاريع تانية، بس الحمد الله نجاح البحث على علا مشعجني إن أعمل حاجات الجمهور حاببها إن شاء الله».