التحفظ على لحوم منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر ببني سويف

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية ومجابهة أية محاولات لاحتكار السلع أو حجبها والمغالاة في أسعارها.

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حيث أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،على حملة مكبرة بمدينة بني سويف،في حضور هاني الجويلي رئيس المدينة، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك،ومسؤولى التموين ومباحث التموين والبيئة والطب البيطري والعلاج الحر ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

الإعلان عن الأسعار فى المحلات والمنشأت التجارية

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر ، والتي شملت3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى المحلات والمنشأت التجارية ، و 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ،و 2محضر لعدم لإصدار فواتير وإيصالات لإحدى الأكاديميات التمريض الخاصة، و5 محاضر بيئة بواقع (2 محضر لمخابز أفرنجى+3 محاضر لمحلات بيع دواجن) ، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 45 كجم، ومحضر لحمة مفرومة بدون بيانات بمقدار 10 كيلو + 5 كيلو سمك مجمد، ومحضر حيازة وبيع مستحضرات تجميل بدون فواتير ضريبية تثبت مصدرها بإجمالى 300 عبوة مختلفة الأنواع ، ومحضر لحيازة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 25 كيلو ، و3 محاضر غلق وتشميع (أكاديمية خاصة لممارسة التمريض بدون ترخيص + معمل تحاليل + كافيه والتحفظ على شيشة )، وتم إحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات

و أكد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ، وذلك في إطار توجيهات المحافظ ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وفق القانون.