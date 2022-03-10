/684641/انطلاق-القوافل-التعليمية-المجانية-لطلاب-مدارس-حياة-كريمة-بقنا

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بشعبتيها "أدبي وعلمي" لمدارس مبادرة حياة كريمة بإدارة دشنا، وذلك لدعم طلاب المحافظة، وتخفيفًا للأعباء عن أولياء الأمور .

دوت الخليج

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي ووزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير الدكتور طارق شوقي وحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا والسيد عبد الناصر سليم قسم العلاقات العامة بالمديرية والسيدة وفاء رشاد مدير عام إدارة دشنا التعليمية وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وعدد من مستشاري المواد التعليمية ومقدمي البرامج التعليمية .

أهمية تنظيم القوافل التعليمية

وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على أهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب، مشيداً بحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين . وأشار انه من المقرر ان تبدأ محاضرات الجمعة الساعة التاسعة صباحا، مطالبًا بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات القوافل التعليمية المجانية، والتي يحاضر فيها صفوة خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية لافتاً ان برامج القوافل التعليمية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، وأساليب الامتحانات بحضور نخبة من مستشارى المواد الدراسية .

تجميع كافة طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي

وأكدت وفاء رشاد مدير عام إدارة دشنا التعليمة أنه تم تجميع كافة طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لإلقاء محاضرة اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية وعقب المحاضرتين تم تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات فى قاعات منفصلة كل قسم على حدة . وأضافت رشاد، أن تنظيم القوافل المجانية جاء تنفيذا للتعليمات المباشرة من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لصالح أبنائنا الطلاب، مطالبة جميع الطلاب ببذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك القوافل، وتحقيق التميز والتفوق العلمي، وحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشارت الى أن القوافل التعليمية مستمرة غدا الجمعة وستباشر العمل بنفسها داخل القاعات لتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا الطلاب لتحقيق الاستفادة المنشودة وتدريب الطلاب على المناهج الدراسية وأساليب الامتحانات .