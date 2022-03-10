/684640/سفيرالمجر-في-برنامج-الحوار-اليومي-العلاقات-المصرية-المجرية-استراتيجية-وقائمة-على-أسس-صلبة

قال السفير اندراش كوفاكس سفير المجر بالقاهره ان العلاقات المصرية-المجرية إستراتيجية قائمة على أسس صلبة وهناك تفاهم عميق بين قادتنا وحكومتينا يساهم بقوة في متانة هذه العلاقات.

دوت الخليج

وتابع الـ8 سنوات الأخيرة شهدت أفضل فترات هذه العلاقات والدليل زيارة الرئيس السيسي الي المجر ثلاث مرات خلال السنوات السبع الفائتة وعلى الجانب الاخر زار رئيس وزراء المجر مصر عدة مرات.

وأكد في برنامج "الحوار اليومي" الذي تقدمة الدكتورة تغريد حسين علي قناَة النيل الدولية على أن مجموعة الـ"فيشجراد" الرباعية أسست لعمل منتدى تعاون إقليمي بين الدول الأربعة: بولندا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا والمجر ولكننا أدركنا سريعاً أننا لا يمكن أن ننحصر في منطقتنا فحسب، بل علينا النظر إلى الخارج و كيفية التعاون مع الدول الأخرى, وهذا هو السبب الذي جعل مجموعة الـ"فيشجراد" الرباعية تدعو مصر للاشتراك في المحادثات الدورية بين القادة وقد حضرها الرئيس السيسي مرتين، في عامي 2017 و2021

سفيرالمجر في برنامج الحوار اليومي العلاقات المصرية المجرية استراتيجية وقائمة على أسس صلبة

وأشار الي إن قمة شهر أكتوبر الماضي كانت رقم 2 لمجموعة "فيشجراد" الرباعية بالإضافة إلى مصر وكانت فرصة جيدة جدا لقادة هذه الدول لبحث سبل مقاومة الإرهاب، وللحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ولمعرفة المزيد عن الشرق الأوسط، وكذلك فرصة للتعرف على ديناميكيات العمل بالإتحاد الأوروبي.

موضحا نحن في المجر ننظر إلى مصر، على انها بلداً قوياً, يمثل حجر الزواية لأمن واستقرار المنطقة,خاصة بعد نجاحها في هزيمة الإرهاب، وعلى مدى الـ8 سنوات الماضية، صارت مصدراً للأمن عبر المنطقة بأسرها حيث أثبتت أن الهجرة غير الشرعية عبر البحر يمكن إيقافها لذا مصر تمثل لنا بوابة نحو الدخول إلى القارة الأفريقية.

وأضاف مصر في موقع مطل على البحر المتوسط، فهي جارة لأوروبا من الجنوب, كما أنها جزء من العالم العربي، و أفريقيا فهي تنظر إلى ثلاث جهات في وقت واحد، تلعب دوراً إيجابياً على المستويات الثلاثة, وعلي أن أقول إن مصر ناجحة في كل هذا، خالص تهاني.

مؤكدا عندما سمعنا أن المصريين في أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة، فتحنا حدودنا على الفور, أكثر من 100 مصري وصلوا إلى المجر، و عادوا بالفعل إلى مصر.

فمصر أكبر شريك تجاري لنا في العالم العربي وأفريقيا، غير أننا لا نزال نرى مساحات كثيرة لتحسين هذه الشراكة وهذه الزيارة التي تضم 58 من رجال الأعمال المجريين كانت خطوة لزيادة هذا التحسين.

التبادل التجاري بين بلدينا إلى 400 مليون دولار أمريكي

لافتا رغم ظهور جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وحدوث بعض الاضطرابات في عمليات النقل والإمداد العالمية، إلإ أننا نجحنا في تحقيق أرقاماً قياسية ففي العام الماضي، وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 400 مليون دولار أمريكي، الأفاق واعدة حقاً، والواقع، بالفعل، يبدو مبشر جداً.

وكشف السفير اندراش كوفاكس نقوم حاليا بتوريد عربات قطارات لمصر, و، ندرس بعض المشروعات في مجال النقل النهري ويجب أن يكون هناك روابط بين الشعوب أولاً لجعل الروابط السياسية والاقتصادية ناجحة.

واختتم حديثة مصر بلد المعجزات، أي مكان تذهبين إليه تجدين شيئاً فاتناً ومدهشاً.