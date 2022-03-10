/684636/بالفيديو-خالد-الجندى-أسر-الشهداء-هم-أصحاب-التضحية-الحقيقية-للوطن

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم الشهيد هو تكريم لأسر الشهداء، فى صورة أبنائهم، الذين ضحوا من أجل بقاء الوطن، وهم أحياء اليوم فى الجنة، لافتا إلى أن هناك أطفال دفعوا ضريبة أمن الوطن، وحرموا من أبائهم لينعم الشعب بالرخاء والخير والأمن.

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وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أسر الشهداء الوحيدين، هم الذين يتألمون ودفعوا ضريبة الوطن، ومفيش حاجة تعوضهم، والالتفاف حولهم واجب ووفاء لحق، وليس من ولا فضل، والله لو أعطينا لهم الدنيا بأسرها لم نعطيهم حقهم فى أبنائهم وأبائهم الشهداء".

هذا وانتقد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تصريحات الدكتور مبروك عطية، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، والتى قال فيها إنهناك زيجات في مصر حكمها حرام وذلك لعدم توافر شروط الزواج، الأمر الذي فتح بابًا للجدل واقتصاص التصريح وتعميمه على المجتمع المصري.

وقال عطية نصًا: "الزواج يكون واجباً في حالتين القدرة على الإنفاق، والقدرة على معاشرة المرأة، وثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، غير القادر على الباءة زواجتهم حرام، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بأخذ جرعات من الأدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام".

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون "، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "احنا أشرف أسر فى العالم، مينفعش حد يقول زواجهم حرام، الله يهيدك ويصلح حالك احنا محتاجين من يعلم الناس".

خالد الجندى لمبروك عطية: عليك الاعتذار لشعب مصر

وتابع: "الكلام ده اتقال على الهواء ينفع شيخ ينتمى للازهر، يحرم عيشة الناس، انا صعقت من هذه الكلمة، ده سيدنا موسى تزوج فتاة وكان فقيرا. مش عارف هو جاب الكلام ده منين".

ومن جانبه، قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المقارن، بجامعة الأزهر ان هالفقهاء اتفقوا على أن المتقدم إلى الزواج غير متحمل للمسؤولية وغرر بأهلها وخدعهم بأنه غنيا وهو فقير يصبح الزواج حراما، وإذا ارتضت التنازل عن بعض حقوقها، يصبح الأمر صحيحا، لافتا إلى أنه اذا غش الزوج زوجته، وإذا ارتضت هى ليس الزواج باطلا.