/684635/تدريبات-قوية-لحراس-النادي-الأهلي-قبل-مواجهة-صن-داونز-بدوري-الأبطال

قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، مرانًا قويًا لثلاثي الحراس بالفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وذلك على هامش الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخصص المدرب فقرات متنوعة للحراس الثلاثة في إطار تجهيز الجميع للمباراة التي من المقرر أن تجمع الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سفير مصر بجنوب إفريقيا

كما حرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور المران الأول للأهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز بجوهانسبرج.

وتابع السفير المران للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام بطل جنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الماضية من البطولة.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الأمس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.