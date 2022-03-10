التضامن: زيادة الحد الأدنى المعاشات إلى 1400 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه ستجرى زيادة الحد الأدنى المعاش إلى 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، لافتة أن وزارة التضامن تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة من المستفيدين من تكافل وكرامة هذا العام، حيث يتم تحديث جميع قواعد البيانات 30% من مستفيدى تكافل وكرامة كل عام.

وأضافت القباج، أن هذا العام تم استحداث حصر الأسر المتقدمة لتكافل وكرامة المقبولة فى قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن تدخلات اقتصادية تكون القائمة موجودة لافتة إلى أن استراتيجية الأولى بالرعاية تبدأ بالأطفال وذوى الإعاقة والأطفال والأسر المعيلة والأسر التى لديها زوج يتم التوسع فى التمكين الاقتصادى بها.

وأشارت إلى أنه يتم توحيد قواعد البيانات بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، ومع صندوق بيت الزكاة والصدقات، مؤكدة أنه يتم عمل شبكة ربط للاستعلام عن المواطن بالرقم القومى.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يتم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الانتهاء من 3 آلاف حضانة هذا العام، ومن 600 مدرسة مجتمع لاستيعاب الاطفال ممن لم يلتحقوا بالتعليم وأن كل طفل بمؤسسات الرعاية سيتم إصدار كارنيه تأمين صحى له، كما سيتم توفير تابلت لطلاب المرحلة الإعدادية فى مؤسسات الرعاية، كما سيتم التعاون، كما يجرى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين بالجامعات من خلال وحدات التضامن بالجامعات، كما تم توفير 600 منحة جامعية للطلاب الفائزين.