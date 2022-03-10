القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق قاعدة برنيس البحرية

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى ، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET) . حيث تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، و منها عمل تمارين المواصلات الإشارية ، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار (سطحى ، جوى ، تحت السطح) ، بالإضافة إلى القيام بتمرين تصوير جوى وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهليكوبتر ، إلى جانب تمارين رمى المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوى المشترك . وتأتى تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

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