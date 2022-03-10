أحمد السبكي يجتمع مع مدراء الأفرع بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وقيادات...

الدكتور أحمد السبكي يوجه بزيادة الأصناف الدوائية بوحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات إلى أكثر من 400 صنف دوائي بدلًا من 295 صنفًا دوائيًا

الدكتور أحمد السبكي يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للتغلب على تحديات الحجز من خلال الكول سنتر

الدكتور أحمد السبكي يعلن توفير الأدوية بالاسم التجاري الأكثر استهلاكًا لأصحاب الأمراض المزمنة

الدكتور أحمد السبكي يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للكشف داخل الوحدات والمراكز بما على الكول سنتر لتصل ل 250 بمراكز صحة الأسرة و 100كشف بالوحدات

الدكتور أحمد السبكي يؤكد تنميط كافة الإجراءات والمسارات داخل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة داخل كافة مستشفيات الهيئة

قرر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيادة أصناف الأدوية المقررة لعلاج كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراكز ووحدات صحة الأسرة لتصل إلى أكثر من 400 صنف دوائي بدلًا من 295صنف دوائي يتم صرفها حاليًا، وذلك تيسيرًا على كافة المنتفعين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وتحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مع مدراء الأفرع الثلاثة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، إضافة إلى قيادات رئاسة هيئة الرعاية الصحية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال جولته الميدانية المستمرة بمحافظة الأقصر، والتي قام خلالها بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلع خلالها آراء المواطنين على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن رضاء المنتفعين وتقديم أفضل خدمات لطب الأسرة بأعلى معايير الجودة العالمية يأتي على رأس أولويات الهيئة في الفترة القادمة، موجهًا بإزالة كافة التحديات للحجز عبر الكول سنتر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للكشف بكافة مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، لتصل إلى الكشف على 250 بمراكز طب الأسرة بدلًا من 110كشف يومي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكشف اليومي وحدات صحة الأسرة أيضًا لتصل إلى 100حالة بدلًا من 60حالة يوميًا.

ووجه السبكي، بتوفير عددًا من الأدوية بالأسماء التجارية تسهيلًا على المنتفعين وخصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا على توفير الأدوية الأكثر استهلاكًا لأصحاب الأمراض المزمنة وإضافتها لصيدليات كافة وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات المختلفة، وصرفها وفقًا للإجراءات المتبعة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أحمد السبكي، بإعادة توزيع العمالة لزيادة أعداد فرق العاملين بأقسام رضاء المنتفعين ، موجهًا المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالاستغلال الأمثل لفرق رضاء المنتفعين داخل وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية، سواء من توزيع شباب الخدمة العامة أو استغلال الرائدات الريفيات، وذلك للوقوف على استطلاع آراء المواطنين بشكل لحظي من أرض الواقع أولًا بأول.

فيما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على ضبط مخزون استراتيجي لأدوية الطوارئ ومخزون الدم موجهًا مدير الطوارئ والرعاية العاجلة برئاسة الهيئة بضبط مسارات الطوارئ داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا على التواصل اليومي مع مدراء المستشفيات والوحدات والمراكز ومدراء الإدارات، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني لمدراء الأفرع داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتواصل اليومي مع المنتفعين، للوقوف على مؤشرات الآداء وإزالة أي تحديات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على وضع برنامج رعاية متكاملة لأصحاب الأمراض المزمنة وتسهيل وإزالة أي معوقات تحول دون تلقيهم الخدمة الطبية أو صرف الأدوية لهم بكل سهولة ويسر، موجهًا بضبط أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والرعايات المركزة، وتنميط كافة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل كافة هذه الأقسام داخل كافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مع الالتزام ببروتوكولات العلاج المحدثة والمناهج العلاجية المطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وتطبيقها داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.