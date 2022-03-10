السفير المصري في كوبنهاجن يقدم أوراق اعتماده لملكة الدانمارك

قدّم السفير محمد كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية بكوبنهاجن، يوم 9 مارس 2022، أوراق اعتماده إلى جلالة الملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدانمارك، بحضور أعضاء السفارة.

وصرّح السفير المصري، عقب مراسم التسليم، أنه قد نقل إلى جلالة الملكة تحيات السيد رئيس الجمهورية؛ وأضاف أن جلالة الملكة رحبت من جانبها بالسفير المصري الجديد، وطلبت نقل تحياتها إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك الشكر على التهنئة بمناسبة اليوبيل البرونزي لجلوسها على عرش البلاد. كما قدّمت جلالتها التهنئة بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مؤكدة على تطلع الدانمارك لدعم مصر في هذا الصدد من واقع خبراتها السابقة وسياساتها الهادفة للتحول التام إلى الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.